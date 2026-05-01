Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Commercial Vehicle Group-Investment im Blick 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,911 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 162,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 62,65 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 145,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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