Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Langfristige Investition
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,65 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,606 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Papiere wären am 24.09.2026 182,42 USD wert, da der Schlussstand 3,01 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 182,42 USD, was einer positiven Performance von 82,42 Prozent entspricht.
Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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