NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 9,90 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 010,101 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 23.04.2026 4 343,43 USD wert, da der Schlussstand 4,30 USD betrug. Mit einer Performance von -56,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 157,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at