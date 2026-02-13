Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

Commercial Vehicle Group-Performance 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Commercial Vehicle Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 485,437 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Aktie auf 1,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,33 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 62,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

