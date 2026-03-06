NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 314,465 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 493,71 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 05.03.2026 auf 1,57 USD belief. Mit einer Performance von -50,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Commercial Vehicle Group-Wert an der Börse wurde auf 64,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at