Commercial Vehicle Group Aktie

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WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Performance unter der Lupe 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 136,799 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 4,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 548,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,14 Prozent vermindert.

Commercial Vehicle Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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