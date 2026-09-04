NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Commercial Vehicle Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commercial Vehicle Group-Anteile an diesem Tag 9,14 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,941 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33,92 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 03.09.2026 auf 3,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,08 Prozent.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at