Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Investmentbeispiel
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commercial Vehicle Group-Anteile an diesem Tag 9,14 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,941 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33,92 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 03.09.2026 auf 3,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,08 Prozent.
Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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