NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 7,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 406,470 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 542,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54,57 Prozent verkleinert.

Commercial Vehicle Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at