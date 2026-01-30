Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

Commercial Vehicle Group-Anlage im Blick 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Commercial Vehicle Group gewesen.

Am 30.01.2021 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Commercial Vehicle Group-Aktie 8,28 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 207,729 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 956,52 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 29.01.2026 auf 1,62 USD belief. Damit wäre die Investition um 80,43 Prozent gesunken.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 58,24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Commercial Vehicle Group Inc. 1,25 -5,30% Commercial Vehicle Group Inc.

