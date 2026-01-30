Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.01.2021 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Commercial Vehicle Group-Aktie 8,28 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 207,729 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 956,52 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 29.01.2026 auf 1,62 USD belief. Damit wäre die Investition um 80,43 Prozent gesunken.
Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 58,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
