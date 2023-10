NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Commercial Vehicle Group-Investition eingebracht

Am 13.10.2018 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investierten, hätten nun 1 270,648 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Aktie auf 7,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 517,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,83 Prozent eingebüßt.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 257,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at