NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Commercial Vehicle Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 10,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Commercial Vehicle Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,967 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 5,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 480,53 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 51,95 Prozent gleich.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 177,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at