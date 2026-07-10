Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Commercial Vehicle Group-Einstieg? 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Commercial Vehicle Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 10,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Commercial Vehicle Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,967 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 5,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 480,53 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 51,95 Prozent gleich.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 177,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Nachrichten