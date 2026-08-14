Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Lukrative Commercial Vehicle Group-Anlage? 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 14.08.2021 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Commercial Vehicle Group-Aktie letztlich bei 9,39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,650 Commercial Vehicle Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (3,20 USD), wäre das Investment nun 34,08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,92 Prozent verringert.

Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 128,38 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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