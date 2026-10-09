Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Rentables Commercial Vehicle Group-Investment?
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 10,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Commercial Vehicle Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 995,025 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 2 865,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,88 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 71,34 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 116,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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