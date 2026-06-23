Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lohnende Compugen-Investition?
|
23.06.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Compugen-Anteile betrug an diesem Tag 1,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 134,969 Compugen-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 699,39 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 22.06.2026 auf 2,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,99 Prozent.
Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 189,87 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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