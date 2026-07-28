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Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Frühes Investment 28.07.2026 10:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Compugen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Compugen-Anteile bei 1,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 892,857 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (2,38 USD), wäre das Investment nun 2 125,00 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 112,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compugen bezifferte sich zuletzt auf 215,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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