Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Performance unter der Lupe
|
31.03.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Compugen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6 849,315 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 630,14 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 30.03.2026 auf 1,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,30 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 192,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
Analysen zu Compugen Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compugen Ltd.
|1,99
|-2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.