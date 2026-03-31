NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Compugen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6 849,315 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 630,14 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 30.03.2026 auf 1,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,30 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 192,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at