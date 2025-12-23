Compugen Aktie

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

Compugen-Anlage im Blick 23.12.2025 10:03:42

NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie Investoren gebracht.

Die Compugen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Compugen-Aktie bei 13,51 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,019 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 113,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 88,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Compugen belief sich jüngst auf 142,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

