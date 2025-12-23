Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Anlage im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren gekostet
Die Compugen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Compugen-Aktie bei 13,51 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,019 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 113,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 88,68 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Compugen belief sich jüngst auf 142,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Compugen Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compugen Ltd.
|1,52
|-0,65%