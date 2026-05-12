Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Rentable Compugen-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 455,604 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 177,58 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 11.05.2026 auf 2,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 58,22 Prozent verkleinert.
Compugen war somit zuletzt am Markt 274,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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