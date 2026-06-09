NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compugen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Compugen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Compugen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 7,82 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,788 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 2,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,09 USD wert. Mit einer Performance von -73,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Compugen bezifferte sich zuletzt auf 198,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at