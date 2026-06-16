NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Compugen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.06.2016 wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,60 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 151,515 Compugen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 2,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 306,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,39 Prozent eingebüßt.

Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,07 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at