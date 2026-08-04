Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Anlage im Blick
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04.08.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Compugen-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,76 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 1 479,290 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 520,71 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 03.08.2026 auf 2,38 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64,79 Prozent verringert.
Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 222,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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