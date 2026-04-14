Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lohnendes Compugen-Investment?
|
14.04.2026 10:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Compugen-Anteile betrug an diesem Tag 8,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,473 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 318,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,76 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 68,13 Prozent.
Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 244,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
|
14.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
31.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)