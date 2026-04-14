Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Lohnendes Compugen-Investment? 14.04.2026 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Compugen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Compugen-Anteile betrug an diesem Tag 8,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,473 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 318,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,76 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 68,13 Prozent.

Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 244,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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