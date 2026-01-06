Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lukratives Compugen-Investment?
|
06.01.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compugen-Papier an diesem Tag 1,60 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Compugen-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 250,000 Compugen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 500,00 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 05.01.2026 auf 1,52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,00 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 144,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
