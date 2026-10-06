Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Lohnender Compugen-Einstieg? 06.10.2026 10:03:24

NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compugen-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Compugen-Anteile an diesem Tag bei 6,04 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 655,629 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 824,50 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 05.10.2026 auf 2,31 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,75 Prozent.

Alle Compugen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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