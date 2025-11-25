NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computer Programs and Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Computer Programs and Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investierten, hätten nun 342,231 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 7 443,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,56 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Computer Programs and Systems eine Marktkapitalisierung von 324,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

