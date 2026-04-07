NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.04.2025 wurde die Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers betrug an diesem Tag 24,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 400,802 Computer Programs and Systems-Anteilen. Die gehaltenen Computer Programs and Systems-Papiere wären am 06.04.2026 6 869,74 USD wert, da der Schlussstand 17,14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,30 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich zuletzt auf 242,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at