NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Comtech Telecommunications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 529,101 Comtech Telecommunications-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 4,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 534,39 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 534,39 USD entspricht einer Performance von +153,44 Prozent.

Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at