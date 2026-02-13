NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Comtech Telecommunications-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Comtech Telecommunications-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,643 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 254,46 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 12.02.2026 auf 5,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,46 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 174,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at