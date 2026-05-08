Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Comtech Telecommunications-Anlage unter der Lupe 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag 1,48 USD wert. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,568 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 252,70 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 07.05.2026 auf 3,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 152,70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 114,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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