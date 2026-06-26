Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Lukrative Comtech Telecommunications-Investition?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,30 USD. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,301 Comtech Telecommunications-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,67 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 25.06.2026 auf 2,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 83,33 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 70,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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