NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,815 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,24 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 17.09.2026 auf 1,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 88,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Comtech Telecommunications eine Marktkapitalisierung von 44,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at