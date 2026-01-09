NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 09.01.2016 wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,14 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Comtech Telecommunications-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,247 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 5,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,48 Prozent.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 168,11 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at