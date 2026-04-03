Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Performance
|
03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comtech Telecommunications-Aktie 23,50 USD wert. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,553 Comtech Telecommunications-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 151,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,55 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 151,06 USD, was einer negativen Performance von 84,89 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 105,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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