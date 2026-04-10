Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Profitable Comtech Telecommunications-Investition?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7 352,941 Comtech Telecommunications-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 794,12 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 09.04.2026 auf 3,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,94 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 116,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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