NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Comtech Telecommunications-Anteile 26,88 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 372,024 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 5,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 930,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80,69 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Comtech Telecommunications jüngst 152,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at