NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,10 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 62,112 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 5,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 349,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,03 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 168,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

