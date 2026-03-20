NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Comtech Telecommunications eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie betrug an diesem Tag 12,57 USD. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 795,545 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 3,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 975,34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 70,25 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 110,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at