Vor Jahren in Comtech Telecommunications eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,25 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 816,327 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 1,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 816,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 91,84 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 30,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at