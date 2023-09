NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Comtech Telecommunications bedeutet

Comtech Telecommunications-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug an diesem Tag 11,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90,744 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 911,98 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 31.08.2023 auf 10,05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -8,80 Prozent.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich jüngst auf 279,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at