Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Langfristige Investition
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, hätte er nun 413,223 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 3,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 454,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 85,45 Prozent vermindert.
Comtech Telecommunications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 104,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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