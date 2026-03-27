NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Comtech Telecommunications-Papier letztlich bei 25,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, befänden sich nun 3,956 Comtech Telecommunications-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 13,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,36 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 86,71 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 99,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at