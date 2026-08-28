Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Profitable Comtech Telecommunications-Investition?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr eingebracht
Comtech Telecommunications-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug an diesem Tag 2,00 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 500,000 Comtech Telecommunications-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie auf 1,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von 12,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 52,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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