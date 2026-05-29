Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Profitable Comtech Telecommunications-Anlage?
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.05.2016 wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,294 Comtech Telecommunications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 24,69 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 28.05.2026 auf 5,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75,31 Prozent verkleinert.
Der Comtech Telecommunications-Wert an der Börse wurde auf 153,97 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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