NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Comtech Telecommunications-Aktien gewesen.

Am 29.05.2016 wurde das Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,294 Comtech Telecommunications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 24,69 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 28.05.2026 auf 5,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75,31 Prozent verkleinert.

Der Comtech Telecommunications-Wert an der Börse wurde auf 153,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at