NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Comtech Telecommunications-Aktie gebracht.

Das Comtech Telecommunications-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,07 USD wert. Bei einem Comtech Telecommunications-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 993,049 Comtech Telecommunications-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 519,36 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Anteils am 03.09.2026 auf 1,53 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 84,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 44,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at