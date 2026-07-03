NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Comtech Telecommunications-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,60 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 846,154 Anteilen. Die gehaltenen Comtech Telecommunications-Anteile wären am 02.07.2026 7 423,08 USD wert, da der Schlussstand 1,93 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 25,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 63,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at