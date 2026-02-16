NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,14 USD wert. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,155 Consumer Portfolio Services-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,13 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 13.02.2026 auf 8,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 189,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at