Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Anlage im Blick
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,14 USD wert. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,155 Consumer Portfolio Services-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,13 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 13.02.2026 auf 8,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,13 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 189,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,20
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.