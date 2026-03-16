NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Consumer Portfolio Services-Einstiegs gewesen.

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,467 Consumer Portfolio Services-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 976,38 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 13.03.2026 auf 7,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,64 Prozent.

Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 167,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at