Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Investmentbeispiel
|
16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,467 Consumer Portfolio Services-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 976,38 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 13.03.2026 auf 7,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,64 Prozent.
Consumer Portfolio Services war somit zuletzt am Markt 167,11 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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