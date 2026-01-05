Consumer Portfolio Services Aktie

Consumer Portfolio Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Lukrative Consumer Portfolio Services-Anlage? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,23 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,151 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,42 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services bezifferte sich zuletzt auf 202,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Consumer Portfolio Services Inc. 7,50 -1,96% Consumer Portfolio Services Inc.

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

