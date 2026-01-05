Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Lukrative Consumer Portfolio Services-Anlage?
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,23 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,151 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,42 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services bezifferte sich zuletzt auf 202,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,50
|-1,96%
