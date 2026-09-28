Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Lohnende Consumer Portfolio Services-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren eingebracht
Das Consumer Portfolio Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 217,295 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 9,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 197,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +111,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 205,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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