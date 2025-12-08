Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Consumer Portfolio Services Aktie

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Hochrechnung 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Consumer Portfolio Services gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,12 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,315 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,91 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 05.12.2025 auf 8,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent.

Alle Consumer Portfolio Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 189,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

